

Kadınların erkeklerden daha az seks partneri olur.



Kadınların birlikte olduğu insanları 2 eksiltip, erkeklerin 2 artırarak söylediği bundan daha gerçekçi… Maine Üniversitesi'nde yapılan bir yalan testinde bu doğrulandı. Michigan Üniversitesi Profesörü Dr. Terri Conley, “Kültürel nedenlerden ötürü kadınların, birlikte olduğu kişileri azaltarak söyleme eğilimleri oluyor” diyor.



Kadınlar erkeklerden daha seyrek orgazm olur.



Teknik olarak pek doğru sayılmaz. Indiana Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, kadınların ilk birliktelikte orgazm olan kadınların yüzdesi 39, alıştıkları bir seks partneriyle orgazm olma oranları 49, ciddi bir ilişkide orgazma ulaşma yüzdeleri ise 89… Kısacası kadınlar, uzun birlikteliklerindeki seks hayatlarından daha çok tatmin oluyorlar.



Erkekler kadınlardan daha sık seks düşünür.



Bu aslında doğru. Ohio Üniversitesi araştırmaları, erkeklerin kadınlardan daha çok seks düşündüğünü ortaya çıkardı. Ancak erkekler aynı zamanda uyku ve yemek hakkında da kadınlardan daha çok düşünüyor. Kısacası erkekler bedensel ihtiyaçları üzerine kadınlardan daha çok düşünüyorlar.



Kadınlar zengin ve statü sahibi erkekler ister...



Northwestern Üniversitesi'nde yapılan araştırmalara göre kadınların kafasındaki ideal erkeğin statü sahibi olması gerektiği bir gerçek. Ancak söz konusu gerçek hayatta edinilen sevgili olunca çıtayı daha alta çekiyorlar.







