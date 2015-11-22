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sekiz yıl sonra nikah masası

SEKİZ YIL SONRA NİKAH MASASI

Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder sekiz yıllık birlikteliklerini nikah masasına taşıdı

Tarih : 22 Kasım 2015, 10:19
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‘Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncuları Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, Baltalimanı Portaxe'te dünyaevine girdi. Sekiz yıllık ilişkilerinin ardından evlenen çifti, mutlu gününde sevenleri yalnız bırakmadı. Gecede sahne alan İrfan Özata, şarkılarıyla davetlileri eğlendirdi.



Burçin Terzioğlu ve Aslı Tandoğan'ın da katıldığı düğünde, Kenan İmirzalıoğlu'yla sevgilisi Sinem Kobal'ın şıklıkları dikkat çekti. İlişkilerinde her şeyin yolunda gittiğini söyleyen İmirzalıoğlu, “Sizin düğününüzü ne zaman göreceğiz?” sorusunu, “Ne güzel sohbet edecektik” sözleriyle geçiştirdi.








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