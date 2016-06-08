O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

seki'ye yeniden yargılama yok!

SEKİ'YE YENİDEN YARGILAMA YOK!

Uyuşturucu ticareti nedeniyle hükümlü bulunan ve 2 hafta önce yeniden yargılanma talebinde bulunan Deniz Seki'nin isteği reddedildi. Seki'nin cezasının son 1 yılını da kapalı cezaevinde geçirme talebi ise kabul edildi

Tarih : 08 Haziran 2016, 09:35
Puan Ver : Seki'ye Yeniden Yargılama Yok!(10/10)12


“Uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan hükümlü bulunan ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin yeniden yargılama talebi reddedildi. Deniz Seki, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 2 hafta önce avukatı aracılığıyla dilekçe veren Seki, yeniden yargılanma talebinde bulunmuştu. Deniz Seki'nin mahkum edildiği mahkemelerin adil yargılama yapmadıkları gerekçesiyle kaldırıldıkları aktarılan dilekçede, Seki hakkında verilen hükmün Yargıtay Dairesi, Ceza Genel Kurulu, Anayasa mahkemelerinden oybirliğiyle geçmediği belirtilmişti.





İtiraz edebilir

Talebi değerlendiren İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, dilekçedeki yeniden yargılama nedenlerini yeterli bulmadı. Mahkeme, dilekçedeki, delillerin yeniden değerlendirilmesi ve Özel Yetkili mahkemelerin kaldırılmasının yeniden yargılamaya gerekçe olamayacağını belirterek talebi reddetti. Seki, yasa gereği, ret kararını bir üst mahkeme olan İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşıyarak itirazda bulunabilir. 








Etiketler: Seki  Ye  Yeniden  Yargılama  Yok    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER