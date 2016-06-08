Uyuşturucu ticareti nedeniyle hükümlü bulunan ve 2 hafta önce yeniden yargılanma talebinde bulunan Deniz Seki'nin isteği reddedildi. Seki'nin cezasının son 1 yılını da kapalı cezaevinde geçirme talebi ise kabul edildi



“Uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan hükümlü bulunan ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin yeniden yargılama talebi reddedildi. Deniz Seki, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 2 hafta önce avukatı aracılığıyla dilekçe veren Seki, yeniden yargılanma talebinde bulunmuştu. Deniz Seki'nin mahkum edildiği mahkemelerin adil yargılama yapmadıkları gerekçesiyle kaldırıldıkları aktarılan dilekçede, Seki hakkında verilen hükmün Yargıtay Dairesi, Ceza Genel Kurulu, Anayasa mahkemelerinden oybirliğiyle geçmediği belirtilmişti.











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Talebi değerlendiren İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, dilekçedeki yeniden yargılama nedenlerini yeterli bulmadı. Mahkeme, dilekçedeki, delillerin yeniden değerlendirilmesi ve Özel Yetkili mahkemelerin kaldırılmasının yeniden yargılamaya gerekçe olamayacağını belirterek talebi reddetti. Seki, yasa gereği, ret kararını bir üst mahkeme olan İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşıyarak itirazda bulunabilir.