Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Divan Kurulu Toplantısı'nda yapılan konuşmalara cevap verdi. Huzurevi projesiyle sözlerine başlayan Mosturoğlu, "Öncelikle huzurevi projesinin hayata geçirilmiş olması yönetici olarak beni gururlandırıyor, Fenerbahçeli olarak da geleceğe yönelik umutlandırıyor. Bu formaya karşılıksız hizmet etmiş kişiler var. Bu insanlar için ne yapsak az. Vefa arayanlar, 100 milyon TL para kazanan futbolcularda değil, bütün nesilleri Fenerbahçeli yapan bu insanlarda aramalı" ifadelerini kullandı.

"NOTERDEN BEYANNAME ÜCRETİ ALINMIYOR"

Ali Koç'un konuşmalarına cevap veren Şekip Mosturoğlu, "Ali Bey benim çok samimi bir arkadaşım. Aday oldu ve ekibiyle çalışıyor. Bu bir tango ve tango 2 kişilik olur dedi. Ali Bey'den sponsorlu hesapları kapatırım. Buradan 7/24 anamıza avradımıza küfür ediyorlar. Bu hesaplar size iyilik yapmıyor, kötülük yapıyor. Bu konuşmamın ardından yine bu fenomen hesaplardan küfür edilecek. Maddi karşılığını sizin yatırdığınız üyeler var diyor. Benim çalıştığım noterde de sizin adınıza destek verenlerden beyanname ücreti alınmıyor. Üyelik listeleri mart ayında kesinleşiyor. Şu anda bir liste yok. Tarih olarak da yanlış, tüzüğe de aykırı. Bu arkadaşlar noterlere gidip sizin adınıza söz veriyorlar. Bundan sizin haberiniz olduğunu düşünmüyorum" dedi.

"TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİNE EL KALDIRDINIZ"

Ali Koç'un Mehmet Ali Aydınlar'la ilgili açıklamasına da değinen Mosturoğlu, "Mehmet Ali Aydınlar'la ilgili yaptığım konuşmanın arkasındayım dediniz. Kalamış'taki otelde Mehmet Ali Aydınlar'ın aday olduğunda listesinde olan kişiler de sizin için aynı pozisyonda mı? Başkan olduğumda Fenerbahçe saygın ve saygılı kulüp olacak diyorsunuz. Fenerbahçe saygılı bir kulüptür, Atatürk'ün kulübüdür. Dostuna dost, düşmanına da düşmandır. Fenerbahçe kimseye saygısızlık yapmaz. Başkan olduğumuzda galibiyet için her şey mubah yapmayacağız dediniz. Bu çok sıkıntılı bir söylem. Fenerbahçe Kulübü üyesi olan 160 çalışan var. Bunların içinde 20 yıldan fazla çalışan insanlar var. 2009'da dernekler masasından yazı geldi ve bu kişilerin oy hakkı olmalı yazısı geldi. Siz de o tüzük değişikliği toplantısındaydınız ve elinizi kaldırdınız. Kaldı ki o 160 arkadaş oy için şerefini satacak arkadaşlar mıdır? Yargıtay kararından sonra başka bir karar yok. Bunu size kim söylediyse yalan söylüyor. 3 Temmuz sürecine sahip çıkacaksınız dediniz. 20 celse oldu, 1 arkadaşınız geldi mi? Mart 2017'de dergi açıklaması okundu" dedi.

"KONSOLİDE KAYITLARI NEDEN YÖNETİCİYKEN İSTEMEDİNİZ"

Ali Koç'un konsolide kayıtlarla ilgili söylediklerine cevap veren Şekip Mosturoğlu, "Konsolide mali kayıtları göremiyorsunuz diyorsunuz. 2012 yılına kadar yönetimde kaldınız. Hangi yönetimde bunlar sunuluyordu ya da sunulmadığında neden itiraz etmiyordunuz. Tek aday sizsiniz. Mağdur olabileceğiniz bir durum yok. Buna rağmen bize haksızlık yapmayın. Seçim sürecinde üye yapılanlar deniyor. Cuma günü Koç Holding'e bağlı 12 başvuru yapıldı. Bazılarınızda sizin imzanız var. Bu başvuruları siz mi yaptınız. Sizinle çalışmış insanlara bu haksızlığı yapmayın. Sizinle birlikte programa katıldığımızda şahsi sevdam aileme zarar verecek dediniz. Ben hep buradaydım, bir yere kaçmadım. Şubeleri kapatmak ne sizin ne de Aziz Yıldırım'ın yetkisinde. Genel kurulun yetkisinde. Böyle bir tehdit göremiyoruz. Ancak şube açmak da genel kurulun kararına bağlı. Sadece sizin niyetinizde değil bu durum" diye konuştu.

Mosturoğlu son olarak, "Fenerbahçe TV'de seçim siyasetine ilişkin hiçbir başkan adayının seçime ilişkin çalışmasına yer verilmemiştir. Zaten reklam yapacak çok sayıda sponsorlu sosyal medya hesaplarınız var. O yüzden bizim de sizin de FBTV'ye ihtiyacınız yok" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: haberinburada