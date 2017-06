Başhekim Dt. Selma Kurtoğlu, şeker, çikolata, lokum gibi gıdalardan sonra dişlerin özellikle fırçalanması veya bol su ile çalkalanması gerektiği uyarısında bulundu.







Kurtoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, güzel ve sağlıklı dişlerin, estetik avantajlarının yanı sıra genel vücut sağlığına da olumlu etkisi olduğunu kaydederek, ihmal edilen küçük bir çürüğün kalp-damar hastalıklarına, romatizmaya, ülsere, böbrek ve karaciğer sorunlarına hatta kansere bile neden olabildiğini aktardı.







Ağız ve diş sağlığına önem veren ülkelerde diş hekimine 6 ayda bir gitme zorunluluğu bulunduğunu dile getiren Kurtoğlu, Türkiye'de böyle bir zorunluluk olmadığını, iki yılda bir diş hekimine gidildiğini bildirdi.







Kurtoğlu, ağız ve diş bakımında çürükleri önlemenin on temel yolunun bulunduğunu belirterek, bunlardan ilkinin, "sabah ve akşam dişleri fırçalamak, diş ipi kullanmak ve ağız gargaraları ile dişlerin detaylı temizliğini yapmak" olduğunu vurguladı.







"GÜNDE 1 DEFA DİŞ İPİ KULLANILMALI"







Diş ipinin diş temizliğini tamamlayan bir işlem olduğunu aktaran Kurtoğlu, "Dişler ne kadar iyi fırçalansa da ara yüzler ve protezlerin altı diş ipi yardımıyla temizlenir. Plağın ağızdan uzaklaştırılmasında diş fırçalamanın etkisi yüzde 66 iken plağın ağızdan uzaklaştırılmasında diş ipinin rolü yüzde 34'tür. Günde 1 defa mutlaka diş ipi kullanılmalıdır." ifadelerini kullandı.







"ŞEKERSİZ SAKIZ ÇİĞNEYİN"







Kurtoğlu, dengeli beslenmek gerektiğine değinerek, "Beslenme ilk prensip vücut için gerekli her türlü protein vitamin, mineral, karbonhidrat gibi tam besinlerin dengeli bir şekilde alınmasıdır. Bu dengeyi bozacak her türlü alışkanlık genel sağlığımızı nasıl olumsuz etkiliyor ise diş sağlığımızı da olumsuz etkileyecektir." değerlendirmesinde bulundu.



Fındık, ceviz gibi sert besinlerin dişle kırılmaması uyarısında bulunan Kurtoğlu, havuç, elma gibi lifli ve çok sert besinlerin dişleri temizlediğini ve güçlendirdiğini bildirdi.







kaynak:habertürk