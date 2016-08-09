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şekerini yiye yiye düşür

ŞEKERİNİ YİYE YİYE DÜŞÜR

Dünyada milyonlarca insanı etkileyen ve artık kanser kadar tehlikeli bir hale gelen diyabet için uzmanlar yenmesi ve yenmemesi gereken gıdaları açıkladı.

Tarih : 09 Ağustos 2016, 15:10
Puan Ver : Şekerini Yiye Yiye Düşür(0/10)


Sağlıklı ve dengeli beslenme hastalıklardan korunmada önemli rol oynuyor. Bunun yanı sıra tükettiğimiz yiyeceklerin doğal olması sağlığımıza sunduğumuz bir hediyedir. Yapılan bilimsel çalışmalar, hastalıklara karşı korunmada sağlıklı ve dengeli beslenmenin, sebze ve meyve tüketiminin ve düzenli tempolu yürüyüşün önemini ortaya koyuyor. Buna karşın tek başına hastalıklardan koruyan süper bir besin olmamakla birlikte bazı hastalıklara karşı mücadelede öne çıkan besinler olduğu da yine yapılan çalışmalarla kanıtlanmış durumda. Peki diyabette hangi besinler kalkan görevi görüyor; nelerden kaçınmak gerekiyor? Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili, diyabete karşı kalkan görevi gören besinleri anlatırken önemli uyarı ve önerilerde bulundu.



Tip 2 diyabet çocuklarda bile görülüyor



Ülkemizde dünyadan daha hızlı artış gösteren tip 2 diyabete aşırı kilo alımı zemin hazırlıyor. IDF Diyabet Atlası verilerine göre her 11 yetişkinden 1'i diyabetli ve her 6 saniyede 1 kişi diyabet hastalığından hayatını kaybediyor. Sağlıksız modern yaşam koşullarının toplumda yaygınlaşması ile artık çok genç yaşlara hatta çocukluk çağına bile inen tip 2 diyabet buna karşın önlenebilir bir hastalık. Sağlıklı yaşam tarzı yani düzenli beslenme ve egzersiz ile birlikte ilaç tedavisiyle de büyük oranda geciktirilebiliyor. Diyabet tedavisinde kan şekeri kontrolünü sağlayarak oluşabilecek komplikasyonları önlemek veya geciktirmek; böylece yaşam kalitesini artırmak hedefleniyor.








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