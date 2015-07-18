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Şekerden dolayı Gözünüzden Olmayan Dikkat!

ŞEKERDEN DOLAYI GÖZÜNÜZDEN OLMAYAN DİKKAT!

Şekerden dolayı Gözünüzden Olmayan Dikkat! Ölçüsüz tüketilen şekerli besinlerin, diyabet hastalarını ve gizli diyabet riski taşıyan kişileri tehdit ettiğini belirten Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Hülya Bolu, diyabet hastalarını uyardı.

Tarih : 18 Temmuz 2015, 10:44
Puan Ver : Şekerden Dolayı Gözünüzden Olmayan Dikkat!(9/10)11


Şekerden dolayı Gözünüzden Olmayan Dikkat! Ölçüsüz tüketilen şekerli besinlerin, diyabet hastalarını ve gizli diyabet riski taşıyan kişileri tehdit ettiğini belirten Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Hülya Bolu, diyabet hastalarını uyardı.



Diyabet hastalığının başlamasından sonra 10 yıl içinde hastalığın gözü de olumsuz yönde etkilediğini belirten Bolu, "Diyabet hastalarının çoğunda karşılaştığımız bu hastalık, göz kanaması veya ödem oluşumu gibi belirtilerle baş gösteriyor.








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