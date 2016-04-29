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şekerbank icralık hisselerini geri aldı

ŞEKERBANK İCRALIK HİSSELERİNİ GERİ ALDI

Vakıfbank'ın kredi alacağını tahsil edebilmesi için icradan satışa çıkarılan Şekerbank hisselerini Şekerbank aldı

Tarih : 29 Nisan 2016, 16:09
Puan Ver : Şekerbank İcralık Hisselerini Geri Aldı(9/10)7


Şekerbank'ın icradan satışa çıkarılan yüzde 9.4 hissesini Şekerbank aldı. 



Şekerbank'ın hisselerinin icradan satışıyla ilgili dün icra müdürlüğünün verdiği iptal kararı, bu sabah mahkemeye yapılan itiraz sonrası kaldırılmış, mahkeme 178 milyon lira bedelli hissenin icradan satışı için devam kararı vermişti.








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