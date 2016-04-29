

Şekerbank'ın icradan satışa çıkarılan yüzde 9.4 hissesini Şekerbank aldı.



Şekerbank'ın hisselerinin icradan satışıyla ilgili dün icra müdürlüğünün verdiği iptal kararı, bu sabah mahkemeye yapılan itiraz sonrası kaldırılmış, mahkeme 178 milyon lira bedelli hissenin icradan satışı için devam kararı vermişti.