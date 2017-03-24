

Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Alper Ata, halk arasında şekerin kansere yol açtığı ve kanser hücrelerini beslediği yönünde bir inanç olduğunu belirterek, "Şeker tek başına kanserojen değildir. Kanser hastalarının da şeker kısıtlamasını doğru bulmuyorum" dedi.



Kendisine sık sık "Şeker yemek kanser yapar mı?" yönünde soru geldiğini belirten Doç. Dr. Alper Ata, "Şeker doğrudan kanser yapmaz. Ancak günlük 150 gramdan fazla işlenmiş şeker kullanımı şeker hastalığı ve obezite gelişimini artırır. Bu iki durum da kanser gelişimini hızlandırabilir. Dolayısıyla fazla miktarda şeker tüketimi uzun vadede indirekt olarak kanser gelişimiyle ilişkilendirilebilir" diye konuştu.







kaynak:habertürk