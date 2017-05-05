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şeker hastalığı o soruna davetiye çıkarıyor

ŞEKER HASTALIĞI O SORUNA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Şeker hastalarında sıklıkla görülen ve görme bozukluğuna sebep olan diyabetik retinopatinin, tüm dünyada görme kaybının en büyük nedenlerinden biri olduğuna dikkat çeken Op.Dr. Bilgehan Sezgin Asena, halk arasında "şeker körü" olarak da bilinen...

Tarih : 05 Mayıs 2017, 15:56
Puan Ver : Şeker Hastalığı O Soruna Davetiye Çıkarıyor(6/10)8


Şeker hastalarında sıklıkla görülen ve görme bozukluğuna sebep olan diyabetik retinopatinin, tüm dünyada görme kaybının en büyük nedenlerinden biri olduğuna dikkat çeken Op.Dr. Bilgehan Sezgin Asena, halk arasında "şeker körü" olarak da bilinen hastalığın tedavi edilmediği durumlarda körlüğe davetiye çıkardığını kaydetti. Şekerli gıda tüketiminin kan şekerinin yükselmesine sebep olduğunu belirten Asena, "Kan şekerinin düzensiz seyretmesi, ani kan şekeri yükselmesi veya düşmesi, retinanın bozulmasını ve retinopati hastalığının ilerlemesine neden oluyor" dedi.



Retinopati görülme sıklığının yaşla doğru orantılı olarak yükseldiğini hatırlatan Op.Dr. Bilgehan Sezgin Asena, şeker hastalarını dikkatli beslenmeleri konusunda uyardı. Özellikle misafirliklerde gıda tüketiminin arttığının altını çizen Asena, "Örf ve adetlerimiz gereği misafirliğe gidilen evde ikram edilen bir şeyi reddetmek ayıp karşılanabiliyor. Vatandaşlarımız da bunu bildiğinden beslenmesine dikkat edemiyor ve ölçüyü kaçırabiliyor.



 



kaynak:sabah








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