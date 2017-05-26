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Şeker Hastaları İftar Ve Sahur Arasında Bol Bol Tüketin!
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şeker hastaları iftar ve sahur arasında bol bol tüketin!

ŞEKER HASTALARI İFTAR VE SAHUR ARASINDA BOL BOL TÜKETİN!

Doktorlarca oruç tutmasında sakınca görülmeyen düşük riskli şeker hastalarının, ramazanda iftar ve sahur arası bol süt tüketmesi önerildi.

Tarih : 26 Mayıs 2017, 12:52
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Doç. Dr. Said Zuhur, Uluslararası Diyabet Federasyonunun, özellikle ramazan ayı için şeker hastalarını çok yüksek, orta ve düşük riskli gruplara ayırdığını ve kan şekeri aniden çıkıp inmeyen, ilaçla kan şekerini dengede tutabilen düşük riskli hastaların hekimlerine danışarak oruç tutabileceğini söyledi.



Doç. Dr. Zuhur, kan şekeri, yaşam tarzı da denilen tıbbi beslenme tedavisi, egzersizi ile kontrol altında olanlar ve insilün salgısını artırmayan ilaç kullanmayan hastaların düşük risk grubunda olduğunun altını çizdi.



Oruç ibadetini yerine getirecek şeker hastalarına ramazanda beslenme önerilerinde bulunan Zuhur, diyabetlilerin sahuru geç yapmalarını tavsiye etti.



 



kaynak:sabah








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