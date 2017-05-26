

Doç. Dr. Said Zuhur, Uluslararası Diyabet Federasyonunun, özellikle ramazan ayı için şeker hastalarını çok yüksek, orta ve düşük riskli gruplara ayırdığını ve kan şekeri aniden çıkıp inmeyen, ilaçla kan şekerini dengede tutabilen düşük riskli hastaların hekimlerine danışarak oruç tutabileceğini söyledi.



Doç. Dr. Zuhur, kan şekeri, yaşam tarzı da denilen tıbbi beslenme tedavisi, egzersizi ile kontrol altında olanlar ve insilün salgısını artırmayan ilaç kullanmayan hastaların düşük risk grubunda olduğunun altını çizdi.



Oruç ibadetini yerine getirecek şeker hastalarına ramazanda beslenme önerilerinde bulunan Zuhur, diyabetlilerin sahuru geç yapmalarını tavsiye etti.







kaynak:sabah