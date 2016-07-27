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şeker hastaları için mucize bitki: kuşkonmaz

ŞEKER HASTALARI İÇİN MUCİZE BİTKİ: KUŞKONMAZ

Glisemik indeksinin düşük, posa içeriğinin yüksek olmasından dolayı kan şekeri düzeylerini kontrol etmeye yardımcı olan kuşkonmaz, diyabet hastaları için oldukça yararlı.

Tarih : 27 Temmuz 2016, 09:22
Puan Ver : Şeker Hastaları İçin Mucize Bitki: Kuşkonmaz(7/10)6


Kuşkonmaz çok alışkın olmadığımız, fakat aslında günlük beslenmemizin içerisinde olması gereken harika bir sebzedir.



Yaklaşık 5000 yıl once Mısırda yetiştirilmiş olan kuşkonmazın yüzlerce farklı çeşidi vardır.



YEŞİL KUŞKONMAZ ANTİOKSİDAN



Kuşkonmazın en yaygın çeşidi yeşil iken; daha nadir bulunan beyaz ve mor kuşkonmaz da yenilebilir çeşitlerindendir. Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger 'Yeşil kuşkonmaz öncelikli olarak antioksidan ve folik asit yönünden zengin ve ayrıca iyi bir C Vitaminive K vitamin kaynağıdır' diyor. 5 çubukKuşkonmaz: 25 kkalorienerjiiçerir. Yani çok besleyici olmasının yanısıra çok da hafiftir, kilo verme diyetlerinde rahatlıkla tüketilebilir.



DİYABET HASTALARI İÇİN YARARLI



Özger'e göre; glisemik indeksinin düşük, posa içeriğinin yüksek olmasından dolayı kan şekeri düzeylerini kontrol etmeye yardımcı olan kuşkonmaz, diyabet hastaları için oldukça yararlıdır. Tüm bu faydalı özelliklerinden dolayı şeker hastaları kuşkonmazı düzenli olarak tüketmelidir. İyi bir antioksidan kaynağıdır ve kanser, katarakt ve diğer göz sorunlarını önlemeye yardımcı olabilir.








Etiketler: Şeker  Hastaları  İçin  Mucize  Bitki  Kuşkonmaz    haber

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