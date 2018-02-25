Diyarbakır'da, 7 yaşındaki 4 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan öğretmen A.D. (25) hakkında karar çıktı. Mahkeme, çocukların ailelerinin şikayetçi olmadığı öğretmen A.D.'yi 3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 36 yıl hapse çarptırdı.

Diyarbakır'da bir ilkokulda ücretli öğretmenlik yapan A.D., 2 Mayıs 2016 tarihinde kimsenin olmadığı bir sınıfta kıza öğrencisine cinsel istismarda bulunurken yakalandı. Olayın polise haber verilmesi üzerine A.D. gözaltına alındı, ardından da tutuklandı.

Soruşturma kapsamında okulda ifadeleri alınan 4 çocuk, öğretmenlerinin kendilerine cinsel içerikli davranışlarda bulunduğunu anlattı.

'ŞEKER GİBİ GÖRDÜĞÜM İÇİN BOYNUNDAN ÖPTÜM'

Savcılıktaki ifadesinde okul müdürünün kendisini odasına çağırıp, cinsel istismar olayı ile ilgili hakaret ettiğini söyleyen A.D.,"Kız öğrenciye ders anlatırken motive etmek için kucağıma aldım. Bütün hareketlerimi öğretmen, anne ve baba şefkati ile yaptım. 3 kız çocuğu kucağıma alıp ısırdığım, öptüğüm ve okşadığıma dair ifadeler verilmiş. Benim bu çocuklara karşı ayrı bir sevgim var. Özellikle birini çok seviyorum, çok güzel bir kızdır. Kendisini teşvik için bazen kucağıma alıp seviyor, okşuyor ve öpüyordum. Bir defa sevgim o kadar ileri gitmişti ki: kanım kaynadı. Boynundan öptüğüm için, beyaz tenli olduğundan boynu morardı. Annesi bu durumu sorduğunda kötü niyet olmadığını, kendisini şeker gibi gördüğüm için boynundan öptüğümü söyledim. Diğer öğrencileri de öpmüş olabilirim" dedi.

SAVCI: UTANDIKLARI İÇİN KISITLI ANLATIYORLAR

Hazırlanan iddianamede, şüpheli A.D.'nin 7 yaşındaki 4 öğrenciye karşı 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 48 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Mağdurların yaşları çok küçük olduğu için yapılan cinsel davranışları tam olarak algılayamadığı belirtilen iddianamede, çocukların utandıkları ve çekindikleri için olayları kısıtlı ve kısmen anlatabildikleri kaydedildi. A.D.'nin, mağdurların anlatabildikleri olaylar dışında da değişik zamanlarda birden fazla kez cinsel istismar eylemlerinde bulunduğu belirtilen iddianamede, mağdur ve tanık ifadelerinde bu konuda kanaat oluştuğu ifade edildi.

MAHKEMEDE SUÇLAMALARI REDDETTİ

İddianamenin kabulünün ardından tutuklu sanık A.D.'nin yargılaması Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Savunmasında öğrencilere cinsel içerikli davranışta bulunmadığını belirten sanık, "Polisler bana sapık muamelesi yaptı. Yöneltilen suçlamalardan sonra istifa ettim. Polisler, ifade alırken sürekli dayatmada bulundu. Çocukları velilerinin bilgisi, görgüsü kapsamında bir baba, ağabey şefkatiyle öpmüş olabileceğimi söyledim. Bir öğrencinin boynunun morardığından haberim yoktu. Öğrencimi boynunu morartacak şekilde öpmedim. Sorgu hakimi de sapıkmışım gibi muamele gösterdi" dedi.

ÇOCUKLARIN AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Duruşmada ifadesi alınan 3 kız çocuğu, sanığın sınıfta kız çocuklarını yanağından öptüğünü, kendilerini öğretmen masası yanına çağırarak kucağına oturttuğunu, bundan rahatsız olduklarını söyledi. Çocuklardan biri ise, öğretmenin kendilerine şeker verip yanaklarından öptüğünü, kötülük yapmadığını ifade etti. Duruşmada ifadesi alınan mağdurların aileleri ise sanıktan şikayetçi olmadıklarını bildirdi.

SANIĞIN AİLESİ, ÇOCUKLARIN AİLELERİYLE GÖRÜŞMÜŞ

Sanık öğretmeni sınıfta bir öğrenci ile yakalayan H.Ş. ise tanık olarak verdiği ifadesinde, olay günü oğlunun durumunu sormak için okula gittiğini belirterek, "Sınıfın kapısı kapalıydı. Kapıyı açıp, içeriği girdiğimizde, küçük bir kız çocuğu kucağındaydı. Sanık kızardı ve panikledi. Çocuğu bırakıp bir kitapla cinsel organının bulunduğu kısmı kapattı. Suçüstü yakalanmış gibi hal ve tavırları vardı. Dışarı çıktığımızda camdan baktık. Sanık pantolonunun fermuarını çekiyordu. Sanığın ailesi, mağdurların ailesi ile görüşmüş. Bizimle görüşmek için aracı gönderdiler, kabul etmedik" dedi.

İNDİRİMSİZ 36 YIL CEZA

Kararını açıklayan mahkeme, sanık A.D.'yi bir çocuğa karşı işlediği iddia olunan cinsel istismar eyleminden beraat ettirdi. Sanığı 3 mağdura karşı 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 36 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, A.D.'nin pişmanlık duymayışı ve cezanın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alarak herhangi bir indirim de uygulamadı. Sanığın suçları memuriyet yetkisini kötüye kullanarak işlediğini ifade eden mahkeme, A.D.'nin cezalarının infazından sonra işlemek üzere 12 yıl boyunca memuriyetten men edilmesine karar verdi.

Kaynak: haberinburada