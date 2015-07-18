

Tebrik ve mesaj trafiğinin yoğunlaştığı dönemlerde siber hırsızlar, zararlı yazılımlarını daha kolay bulaştırıyorlar. Nihai hedefleri, kullanıcıların para edebilecek kredi kartı bilgileri ya da banka şifrelerine ulaşmak. Uzmanlar bunlara karşı güvende olmak için şu tavsiyelerde bulundu:





İmkansız tekliflere, gülüp geçin Posta kutunuza ulaşan ya da sosyal ağlarda karşılaşacağınız bayrama özel sıra dışı indirimler, bedava armağanlar veya çok özel tekliflere şüpheyle yaklaşın! Teklif çok cazipse, genellikle gerçek değildir.







Bayram tebrik kartlarına dikkat edin, sahte olabilirler. E-posta veya sosyal medya yoluyla gelen bayram tebrik kartları sanal dünyada çok rağbet görüyor. Saldırganlar da bunun farkında oldukları için birçok sahte kart ve bu kartların yönlendiği linkleri dolaşıma sokmaktan çekinmiyorlar. Gerçekte bu linkler, kullanıcıyı bulaşıcı sitelere götürüyor. Tanımadığınız, size hiç birşey ifade etmeyen kişilerden gelen linkleri tıklamayın.







Bayramı ararken, yolunuzu kaybetmeyin. Kara Şapkalı Arama Motoru Optimizasyonu (BlackHat SEO) teknikleri ile özel günlerde arama motoru zehirlenmeleri artıyor. Siber suçlular, arama motorlarında “Ramazan Bayramı” ya da “Şeker Bayramı” gibi kelime aramalarında bulaşıcı sitelerin üst sıralarda yer almasını sağlayabiliyor. Kullanıcı böylece virüslü sitelere ya da reklam içerikli sayfalara yönlendiriliyor. Yolun sonunda genellikle ödeme detaylarının girilmesinin istendiği bir ekrana ulaşılıyor. Bu durumda herhangi bir kişisel bilginizi ve özellikle de ödeme bilgilerinizi paylaşmayın.







Ortak Wi-Fi noktalarında, gerekmediği sürece parasal işlemler yapmayın. Güvenliği kuşkulu kablosuz internet noktalarında ya da internet kafelerde gerekmedikçe bankacılık işlemleri ya da online alış veri ş yapmayın. Özel bilgileriniz başkaları tarafından görüntülenebilir.







Her zaman güncel ve proaktif bir güvenlik yazılımı kullanın.







Telefonunuzun da bir bilgisayar olduğunu unutmayın. Bilgisayarlara yönelik geleneksel saldırıların neredeyse tamamı artık akıllı telefonlara ve tabletlere da uygulanıyor. Mobil cihazlarınızı bir mobil güvenlik yazılımıyla güvenlik altında tutun.

