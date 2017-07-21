ŞEHZADELER ŞEHRİNİN 'SELFİECİ ŞEHZADE'SİNİN BAŞINA GELMEYEN KALMADI!
Şehzadeler şehri Amasya'da 2 yıldan bu yana sergilenen 'Selfieci Şehzade' heykelinin defalarca kırılan cep telefonu ve kılıcı yine aynı akıbete uğradı.
Osmanlı'dan günümüze 'Şehzadeler şehri' adıyla uzanan Amasya'da, Yeşilırmak Nehri'nin kenarında 2 yıldan bu yana sergilenip, yaklaşık 200 binin üzerinde kişinin selfie yaptığı tahmin edilen heykelin daha önce defalarca kez kırılan cep telefonu ve kılıcı yine aynı akıbete uğradı.
7 BİN'E MAL OLAN HEYKEL SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU
Amasya Belediyesi tarafından 7 bin lira maliyetle ırmak kenarına konulmasının ardından sosyal medyada ve basında büyük ses getirmesi üzerine elinde cep telefonu ve belinde kılıcı olan heykel; önce geçmişe bir hakaret olarak düşünen çevrelerin saldırısı, sonradan da selfie yapmak isteyenlerin yoğun ilgisinden dolayı çarpmaları üzerine defalarca kez kırıldı.
SELFİE GELENEĞİNİ SÜRDÜRMEYE DEVAM ETTİLER
Polisin MOBESE kameralarıyla takip ettiği heykelin son halini gören çocuklar duruma şaşırırken, şehre gelen turistler ise selfie geleneğini sürdürmeye devam etti.
Kaynak: haberinburada
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