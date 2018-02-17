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Şehrin göbeğindeki dere maviye boyandı, görenler şok oldu

ŞEHRİN GÖBEĞİNDEKİ DERE MAVİYE BOYANDI, GÖRENLER ŞOK OLDU

Kocaeli'de bulunan ve daha önce defalarca kez kimyasal atıklarla kirletilen Kilez Deresi, nereden geldiği belirsiz bir madde ile maviye boyandı.

Tarih : 17 Şubat 2018, 18:10
Puan Ver : Şehrin Göbeğindeki Dere Maviye Boyandı, Görenler Şok Oldu(6/10)2

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan ve daha önce defalarca kez kimyasal atıklarla kirletilen Kilez Deresi, nereden geldiği belirsiz bir madde ile maviye boyandı. Ekipler, dereye karışan maddenin ne olduğu ve dökenlerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

VATANDAŞLAR DEREYİ GÖRÜNCE POLİSE HABER VERDİ

Sabah saatlerinde Kilez Deresinin mavi renkli bir madde ile kaplandığını fark eden vatandaşlar hemen yetkililere bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, zabıta ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri dereden numune alarak, incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.

DAHA ÖNCE DE KİRLETİLMİŞ

Başiskele Belediyesi Zabıta ekipleri ise dere çevresinde güvenlik önlemi aldı. Derenin daha önce defalarca kez kimyasal maddeler yüzünden kirlendiğini belirten Vezirçiftliği Mahalle Muhtarı Bahattin Aktepe, kirlenen dere yüzünden evlerinde kapı pencere açamadıklarını ifade etti.

"YAZIN DA KOKUDAN BALKONA ÇIKAMIYORUZ"

Konu ile ilgili konuşan Vezirçiftliği Mahalle Muhtarı Bahattin Aktepe, " Bu sabah beni aradılar dereye böyle bir malzemenin döküldüğünü söylediler. Bizde ekiplere haber verdik. İSU'dan arkadaşlar geldi. Mahallede bir iki yerden numune aldılar.

"HER SENE DEREYE KİMYASAL ATIYORLAR"

Dereden de numune aldılar. O numuneleri karşılaştırıp, malzemenin nereden geldiğini kontrol edecekler. Her sene bu dereye gelip kimyasal malzeme döküyorlar. Bu konu Başiskele'nin tümünü ilgilendiren bir konu. Yazın kimyasaldan kokudan balkonlarımıza dahi çıkıp oturamıyoruz" dedi.

"ESKİDEN BU DEREDE YÜZÜYORDUK"

Yaklaşık 40 seneden beri bu mahallede oturduğunu söyleyen Aktepe, "Son 15 seneden beri çektiğimizi herhalde hiç kimse çekmemiştir. Ben ilk dereyi gördüğümde masmaviydi.

Geçen sene buraya öyle bir malzeme döküldü ki deredeki bütün balıkları hepsini öldürdü. Eskiden biz burada büyük büyük balıklar tutuyorduk. Burada yüzüyordu arkadaşlar. Şu anda dereye yüzmeye girseniz, ya kanser olursun ya da öyle kalırsın burada" diye konuştu.

NUMUNE ARAŞTIRILACAK

Öte yandan dereye boşaltılan kimyasal maddenin üst kısımlardan temizlenmesi için İSU yetkilileri çalışma başlattı. Tazyikli su ile derenin üst kısımlarındaki mavi madde temizlenerek dere ağzında güvenlik bariyeri olan yere doğru sürüklenmesi sağlanıyor. Güvenlik bariyerinde biriktirilecek olan madde daha sonra güvenli bir şekilde ekipler tarafından temizlenecek. Ekipler, ne olduğu belirsiz olan maddeyi ve maddeyi dereye boşaltan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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