ŞEHRE SUİKAST İÇİN GELEN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Pervari ilçesinin Yazlıca Herekol Dağı'nda yürütülen operasyonda, bir PKK'lı teröristin AK-47 piyade tüfeği ile ölü ele geçirildiği bildirildi.
Açıklamada, 2 sığınakta yapılan aramada, 2 adet 12 kilogramlık tüp, piknik tüpü, 2 terörist kıyafeti ve yaşam malzemesi bulunduğu, bölgede terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyonun sürdüğü belirtildi.
kaynak:Sabah
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