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şehre suikast için gelen terörist etkisiz hale getirildi

ŞEHRE SUİKAST İÇİN GELEN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi.

Tarih : 15 Haziran 2017, 17:39
Puan Ver : Şehre Suikast İçin Gelen Terörist Etkisiz Hale Getirildi(10/10)10




Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Pervari ilçesinin Yazlıca Herekol Dağı'nda yürütülen operasyonda, bir PKK'lı teröristin AK-47 piyade tüfeği ile ölü ele geçirildiği bildirildi.



Açıklamada, 2 sığınakta yapılan aramada, 2 adet 12 kilogramlık tüp, piknik tüpü, 2 terörist kıyafeti ve yaşam malzemesi bulunduğu, bölgede terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyonun sürdüğü belirtildi.



 



kaynak:Sabah










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