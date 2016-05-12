

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde şehitliklere geziye gelen bir tur otobüsü, Çanakkale İstanbul Karayolu Kavak Köy mevkisi Şarköy Sapağı'nda, bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 34 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çanakkale ve Edirne'deki hastanelere kaldırıldı. Kaza yerinde incelemeler sürüyor.







İSTANBUL'DAN GELMİŞLER







Çanakkale Valisi Hamza Erkal, İstanbul Sancaktepe Belediyesi'nin kültür turları kapsamında Kur'an kursunda eğitim gören kadınları taşıyan otobüsün, Şarköy Kavşağı yakınında henüz belirlenemeyen nedenle devrildiğini belirtti.







Kazanın ardından bölgeden geçen bir araç sürücüsünün ihbarının ardından tüm ekiplerin bölgeye sevk edildiğini anlatan Erkal, "Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitliğe gelenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 27 kişi yaralandı" dedi.







Vali'nin açıklamasının ardından ölü sayısı 5'e, yaralı sayısı 34'e yükseldi.