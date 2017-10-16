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ŞEHİTLERLE İLGİLİ KAHREDEN DETAY! BİRİ 8, DİĞERİ 37 GÜNLÜK EVLİYDİ!


Şehitlerle İlgili Kahreden Detay! Biri 8, Diğeri 37 Günlük Evliydi!
Tarih : 16 Ekim 2017, 22:40
Puan Ver : Şehitlerle İlgili Kahreden Detay! Biri 8, Diğeri 37 Günlük Evliydi!(8/10)4

Hakkari'nin Çukurca ilçesinin Irak sınırından gelen acı haber Bolu ve Osmaniye'ye kor gibi düştü. Şehitlerle ilgili ortaya çıkan detay acıyı katladı. Çünkü şehitlerden biri henüz 8 günlük biri de 37 günlük evliydi.

DÜĞÜNÜNDEN 3 GÜN SONRA GÖREVE GİTTİ

Bolu'da 8 Ekim günü Derya Sezer ile dünyaevine giren Uzman Çavuş İlhan Sezer, evlendikten 3 gün sonra göreve gitti. Sezer, Hakkari'nin ve Çukurca ilçesinin Irak sınırında askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesinin ardından çıkan çatışma sonucu şehit düştü.

ŞEHİT BABASI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU, ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Şehidin Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Nuhören köyündeki baba ocağına acı haberi Bolu Valisi Aydın Baruş, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Bolu 2. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Abdülkadir Kavuncu verdi. Acı haberi alan baba gözyaşlarına boğuldu, anne Azime Sezer ise sinir krizleri geçirerek fenalaştı. Şehidin Bolu kent merkezinde yaşayan eşi Derya Sezer'e de yetkililerce acı haberin verileceği öğrenildi.

DÜĞÜNDEN 3 GÜN SONRA "BÖLGE KARIŞIK" DİYEREK GÖREVE GİTTİ

Düğünden üç gün sonra arkadaşlarıyla helalleşerek "Göreve gidiyorum" diyen İlhan Sezer'e arkadaşlarının "Daha evleneli üç gün oldu. Nereye gidiyorsun?" dediği, şehidin ise "Bölge karışık, göreve çağırdılar" diyerek arkadaşları ile vedalaştığı öğrenildi. İlhan Sezer'in Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan'ın yeğeni olduğu öğrenildi.

ŞEHİT FURKAN AYDIN'IN ŞEHADET HABERİNİ MİSAFİRLİKTE ALDILAR

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde teröristlerce girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Aydın'ın (22) Osmaniye'de yaşayan ailesine acı haber verildi. Babasını birkaç yıl önce kaybeden şehit Aydın'ın annesi Ayşe Aydın ve eşi Sibel Aydın, şehadet haberini misafirliğe gittikleri şehidin dayısının Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki evinde aldı.

ANNE AYAKTA DURAMADI, ŞEHİT KARDEŞİNİ KAYMAKAM TESELLİ ETTİ

Sağlık ekipleriyle birlikte eve giden Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin, Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz ve askeri yetkililer acı haberi aileye verdi. Acı haberi duyduktan sonra sinir krizi geçiren anne Ayşe Aydın'a sağlık ekipleri müdahale ederken, şehidin kardeşi Kaymakam Gültekin'e sarılarak gözyaşı döktü.

37 GÜNLÜK EVLİYDİ

Babası birkaç yıl önce vefat eden şehit Uzman Çavuş Furkan Aydın'ın 37 gün önce Sibel Aydın'la evlendiği ve ailesini endişelendirmemek için görev yerini sakladığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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