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Şehitlerin intikamı alındı! Siirt'te terör örgütüne ağır darbe

ŞEHİTLERİN İNTİKAMI ALINDI! SİİRT'TE TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE

Siirt'te 6 güvenlik korucusunu şehit edip, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker olmak üzere 7 güvenlik görevlisini yaralayan teröristlerden 3'ü düzenlenen operasyon sonucu ölü olarak ele geçirildi.

Tarih : 30 Mart 2018, 20:30
Puan Ver : Şehitlerin İntikamı Alındı! Siirt'te Terör Örgütüne Ağır Darbe(9/10)5

Siirt'in Eruh ilçesi Ormanardı köyü kırsalında baraj inşaatı ve yol güvenliğini sağlayan güvenlik kuvvetlerine saldırarak 6 güvenlik korucusunu şehit edip, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker olmak üzere 7 güvenlik görevlisini yaralayan teröristlerden 3'ü düzenlenen operasyonlarda silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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