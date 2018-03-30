Siirt'te 6 güvenlik korucusunu şehit edip, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker olmak üzere 7 güvenlik görevlisini yaralayan teröristlerden 3'ü düzenlenen operasyon sonucu ölü olarak ele geçirildi.

Siirt'in Eruh ilçesi Ormanardı köyü kırsalında baraj inşaatı ve yol güvenliğini sağlayan güvenlik kuvvetlerine saldırarak 6 güvenlik korucusunu şehit edip, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker olmak üzere 7 güvenlik görevlisini yaralayan teröristlerden 3'ü düzenlenen operasyonlarda silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Kaynak: haberinburada