ŞEHİTLERİN İNTİKAMI ALINDI! SİİRT'TE TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE
Siirt'te 6 güvenlik korucusunu şehit edip, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker olmak üzere 7 güvenlik görevlisini yaralayan teröristlerden 3'ü düzenlenen operasyon sonucu ölü olarak ele geçirildi.
Siirt'in Eruh ilçesi Ormanardı köyü kırsalında baraj inşaatı ve yol güvenliğini sağlayan güvenlik kuvvetlerine saldırarak 6 güvenlik korucusunu şehit edip, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker olmak üzere 7 güvenlik görevlisini yaralayan teröristlerden 3'ü düzenlenen operasyonlarda silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.
Kaynak: haberinburada
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