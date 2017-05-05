Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

şehitlerin cenazelerini sürükleyerek kışladan çıkardılar

ŞEHİTLERİN CENAZELERİNİ SÜRÜKLEYEREK KIŞLADAN ÇIKARDILAR

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda şehit edilen vatandaşların, cuntacılarca sürüklenerek kışladan çıkarılması güvenlik kameralarına yansıdı.

Tarih : 05 Mayıs 2017, 10:29
Puan Ver : Şehitlerin Cenazelerini Sürükleyerek Kışladan Çıkardılar(7/10)4


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda şehit edilen vatandaşların, cuntacılarca sürüklenerek kışladan çıkarılması güvenlik kameralarına yansıdı.



Genelkurmay Karargahı'nda darbe girişimi sırasında meydana gelen olaylara ilişkin güvenlik kameralarından elde edilen fotoğraflar, darbecilerin karargahtaki eylemleriyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamelerin eklerinde yer aldı.



Eski Cumhurbaşkanı Başyaveri Ali Yazıcı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın eski emir subayı Levent Türkkan ve eski Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü görevlisi Muhammet Uslu'nun da aralarında bulunduğu 221 sanık hakkında hazırlanan çatı iddianamede Celalettin İbiş, Erhan Dural, Gökhan Yıldırım, Mehmet Şengül, Mesut Acu, Mucip Arıgan, Mustafa Avcu, Resul Kaptancı, Yıldız Gürsoy, Yusuf Çelik ve Ziya İlhan Dağdaş'ın karargahtaki sivil şehitler, Bülent Aydın'ın da asker şehit olduğu belirtildi.



İddianamenin ekinde yer alan görüntülerde, saat 02.32'de bir grup vatandaşın Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterlik katına çıktığı kameraya yansıyor. Görüntülere göre, eski Kurmay Albay Mustafa Çiçek, Kurmay Yarbay Erdoğan Kurt, tam teçhizatlı bir grup askerle Genel Sekreterlik katına geliyor. Bu sırada Genelkurmay Başkanı'nın eski emir astsubayı Serhat Pahsa da sivil kıyafetle koridorda görülüyor.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Şehitlerin  Cenazelerini  Sürükleyerek  Kışladan  Çıkardılar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER