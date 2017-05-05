

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda şehit edilen vatandaşların, cuntacılarca sürüklenerek kışladan çıkarılması güvenlik kameralarına yansıdı.







Genelkurmay Karargahı'nda darbe girişimi sırasında meydana gelen olaylara ilişkin güvenlik kameralarından elde edilen fotoğraflar, darbecilerin karargahtaki eylemleriyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamelerin eklerinde yer aldı.







Eski Cumhurbaşkanı Başyaveri Ali Yazıcı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın eski emir subayı Levent Türkkan ve eski Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü görevlisi Muhammet Uslu'nun da aralarında bulunduğu 221 sanık hakkında hazırlanan çatı iddianamede Celalettin İbiş, Erhan Dural, Gökhan Yıldırım, Mehmet Şengül, Mesut Acu, Mucip Arıgan, Mustafa Avcu, Resul Kaptancı, Yıldız Gürsoy, Yusuf Çelik ve Ziya İlhan Dağdaş'ın karargahtaki sivil şehitler, Bülent Aydın'ın da asker şehit olduğu belirtildi.







İddianamenin ekinde yer alan görüntülerde, saat 02.32'de bir grup vatandaşın Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterlik katına çıktığı kameraya yansıyor. Görüntülere göre, eski Kurmay Albay Mustafa Çiçek, Kurmay Yarbay Erdoğan Kurt, tam teçhizatlı bir grup askerle Genel Sekreterlik katına geliyor. Bu sırada Genelkurmay Başkanı'nın eski emir astsubayı Serhat Pahsa da sivil kıyafetle koridorda görülüyor.







kaynak:haberler