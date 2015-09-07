

Henüz resmi olarak açıklanmazsa da bazı kaynaklara göre 15'i üzerinde olan şehitlerin ailelerine de haberler ulaştırılmaya başlandı.







Şu ana kadar kimliği açıklanan tek şehit ailesi Bursa'da bulunan Tabur Komutanı Yarbay İlker Çelikcan...







Bölgede dün akşam saatlerinden itibaren yoğun çatışmalar yaşandığı ve devam ettiği öğrenildi.