Yolcu Beraberi Cihaza Bandrol Vergisi Sürprizi
Beşiktaş Gaziantepspor'u Tek Golle Yıktı
Audi Q8 Konsepti Ortaya Çıktı
Koş Super Mario Koş!
Zuckerberg Jarvis İle Hayallerini Gerçeğe Dönüştürüyor
Mercedes A Serisi, Sedan Model İçin Hazırlanıyor
Abd'ye Giderken Sosyal Medya Hesaplarınızı Bildirmelisiniz
Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...

ŞEHİTLERİMİZİ UĞURLUYORUZ


ŞEHİTLERİMİZİ UĞURLUYORUZ
Tarih : 23 Aralık 2016, 14:02
Puan Ver : Şehitlerimizi Uğurluyoruz(7/10)9


Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Tankçı Astsubay Kıdemli Çavuş Ökkeş Karaca'nın (25) cenazesi, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın katıldığı törenle memleketi Kahramanmaraş'ın Kale Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.



Şehit Karaca'nın Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınan naaşı, konvoy eşliğinde Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde yaşayan babaevine getirilerek burada helallik alındı.



Daha sonra Mimar Sinan Camisi'ne götürülen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak katafalka konuldu.



Şehit Karaca'nın kardeşleri cenaze törenine askeri üniformayla katıldı. Şehidin kardeşi Ramazan Karaca, ağabeyinin tabutu önüne konulan fotoğrafını öperek gözyaşı döktü.



Cenaze törenine katılan Başbakan Yardımcısı Kaynak, şehit ailesine taziye bulundu.



İl Müftü Yardımcısı Davut Polat'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı askerlerin omuzlarında tekbirler eşliğinde getirildiği mahalle mezarlığına defnedildi.



Törene, Başbakan Yardımcısı Kaynak'ın yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, 2. Ordu İdari Kurbay Yar Başkanı Tuğgeneral İbrahim Özbudun, Büyükşehir Belediye Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraş milletvekilleri İmran Kılıç ile Fahrettin Oğuz Tor, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir, MHP İl Başkanı Süleyman Öner, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle gaziler ve vatandaşlar katıldı.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Şehitlerimizi  Uğurluyoruz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER