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ŞEHİTLERE AĞLATAN VEDA


ŞEHİTLERE AĞLATAN VEDA
Tarih : 23 Temmuz 2015, 11:35
Puan Ver : Şehitlere Ağlatan Veda(5/10)2


Ceylapınar'da kaldıkları evde şehit edilen polis memurları Okan Acar ve Feyyaz Yumuşak için Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi.

 

Törene İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk, Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük ve şehit aileleri katıldı.

 

Daha sonra şehit polislerden Feyyaz Yumuşak'ın cenazesi Kırşehir'e, Okan Acar'in cenazesi ise Niğde'ye gönderilecek.

Törende şehit polisler Okan Acar ve Feyyaz Yumuşak için saygı duruşu yapıldı.

 

Şehit Okan Acar'ın annesinin "Henüz 20 yaşındaydı, küçücüktü... Benim oğlum çok büyükmüş ki bu kadar kalabalığı topladı" sözleri yürekleri dağladı.








Etiketler: Şehitlere  Ağlatan  Veda    haber

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