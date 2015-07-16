

MERSİN'de, Ramazan Bayramı nedeniyle şehitlik ziyaretçi akınına uğradı. Aileler ziyaret ettikleri mezarlıkta duygu dolu anlar yaşarken Vali Özdemir Çakacak da kent protokolü ile birlikte şehitlik ve Özgecan Aslan'ın mezarında dua etti.



Vali Özdemir Çakacak ile eşi Kevser Çakacak, CHP Mersin Milletvekilleri Aytuğ Atıcı, Hüseyin Çamak, Ak Parti Milletvekilleri Mustafa Gültak, Yılmaz Tezcan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan ile Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz, Mersin Büyükşehir Belediye Mezarlığı içerisinde bulunan şehitliği ziyaret etti. Çakacak ve protokol mensupları mezarlara karanfil bırakırken, şehit yakınları ile sohbet etti. İl Müftüsü Ali Melek, şehitler için dua etti. Zaman zaman gözyaşlarını tutamayan şehit yakınları mezar başında duygusal anlar yaşadı.



