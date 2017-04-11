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şehitler tepesi'nde anlamlı anma

ŞEHİTLER TEPESİ'NDE ANLAMLI ANMA

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Türk Polis Teşkilatının 172'inci kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle Şehitler Tepesi'ne çelenk bırakarak terör saldırısında şehit olan polisleri andı.

Tarih : 11 Nisan 2017, 11:15
Puan Ver : Şehitler Tepesi'nde Anlamlı Anma(7/10)4


Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Türk Polis Teşkilatının 172'inci kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle Şehitler Tepesi'ne çelenk bırakarak terör saldırısında şehit olan polisleri andı.



Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar Şehitler Tepesi'ne çelenk bıraktı.



 



kaynak:haberler








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