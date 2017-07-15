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ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEKİ İNSAN SELİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ


Şehitler Köprüsü'ndeki İnsan Seli Havadan Görüntülendi
Tarih : 15 Temmuz 2017, 21:00
Puan Ver : Şehitler Köprüsü'ndeki İnsan Seli Havadan Görüntülendi(6/10)2

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında gerçekleştirilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne katılmak amacıyla 3 farklı noktada toplanan vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru "Milli Birlik Yürüyüşü"nü başlattı.

FETÖ'cü askerlerin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, vatandaşların direnişiyle kahramanlık destanı yazdığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bu akşam tarihi bir anmaya mekan oluyor.

Darbeye direnişin simge mekanlarından, aralarında reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 2'si polis 34 kişinin şehit edildiği köprünün Anadolu Yakası girişi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne hazırlanıyor.

Törene katılmak amacıyla Kısıklı Meydanı, Çengelköy ve Altunizade'de bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları taşıyarak köprüye doğru Milli Birlik Yürüyüşü'nü başlattı.

Vatandaşlar arama noktalarından geçerek alana alınıyor. Ellerinde Türk bayrağı ile 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının bulunduğu dövizler taşıyan vatandaşlar, çeşitli sloganlar atıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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