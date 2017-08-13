ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEKİ ÇALIŞMALAR 25 AĞUSTOS'TA BİTECEK
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Şehitler Köprüsü'ndeki çalışmaların 25 Ağustos'ta biteceğini açıkladı. Köprüdeki bakım çalışmaları 12 Haziran tarihinde başlamıştı.
"ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI 6 PİST OLACAK"
Bir televizyon kanalında soruları yanıtlayan Arslan, Üçüncü Havalimanı ile ilgili çalışmalar konusunda da, yeni havalimanında 6 pist olacağını ve bunların her birinin yanında yedek pist olacağını açıkladı. İki tanesinin başlangıçta açılacağını ve iki uçağın aynı anda iniş yapabileceğini söyledi. Arslan, zaman içerisinde de yolcu artışı ile paralel olarak 6 piste ulaşılacağını kaydetti. Arslan, altı pist tamamlandığında aynı anda 6 uçağın inebileceğini de sözlerine ekledi.
"METRO VE YÜKSEK HIZLI TREN 3. HAVALİMANI'NDAN GEÇECEK"
Arslan, havalimanına ulaşımla ile ilgili olarak da Gayrettepe'den Üçüncü Havalimanı'na metro olacağını ayrıca yüksek hızlı trenin de Havalimanı'ndan geçeceğini belirtti.
Kaynak: haberinburada
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