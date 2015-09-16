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şehitler gözyaşlarıyla memleketlerine uğurlandı

ŞEHİTLER GÖZYAŞLARIYLA MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Nusaybin'de PKK'lı teröristlerin yol kenarındaki ekmek tandırı içine tuzakladıkları bombayı zırhlı aracın geçişi sırasında patlatarak düzenlediği saldırıda şehit olan evli ve iki çocuk babası Komiser Yardımcısı 40 yaşındaki Oktay İzgi, 3 yıllık polis memur 29 yaşındaki Sezgin Uludağ ve 2 yıllık poli

Tarih : 16 Eylül 2015, 16:37
Puan Ver : Şehitler Gözyaşlarıyla Memleketlerine Uğurlandı(6/10)4


Törene Vali Ömer Faruk Koçak, Cumhurriyet Başsavcı Mehmet Özel, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Ağırakça, İl Jandarma Komutanı Albay Alaattin Karsavuran, şehit polislerin aileleri, emniyet personeli, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı.








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