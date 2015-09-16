Nusaybin'de PKK'lı teröristlerin yol kenarındaki ekmek tandırı içine tuzakladıkları bombayı zırhlı aracın geçişi sırasında patlatarak düzenlediği saldırıda şehit olan evli ve iki çocuk babası Komiser Yardımcısı 40 yaşındaki Oktay İzgi, 3 yıllık polis memur 29 yaşındaki Sezgin Uludağ ve 2 yıllık poli