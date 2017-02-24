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Şehitler Gaziantep'te
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şehitler gaziantep'te

ŞEHİTLER GAZİANTEP'TE

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Bab'ın güneyinde keşif yaptıkları sırada terör örgütü DEAŞ tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerin naaşları, Gaziantep'e getirildi.

Tarih : 24 Şubat 2017, 16:02
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Bab'ın güneyindeki Tadif yol kavşağı bölgesinde mayın keşfi yapıldığı sırada el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerin Türk bayrağına sarılı naaşları, karayoluyla Kilis'e, oradan da helikopterle Gaziantep'e nakledildi.



Şehitlerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri, polis eskortu eşliğinde Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.



Şehitlerin naaşlarının yarın düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilmesi bekleniyor.



 



kaynak:sabah






Etiketler: Şehitler  Gaziantep  Te    haber

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