Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Bab'ın güneyinde keşif yaptıkları sırada terör örgütü DEAŞ tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerin naaşları, Gaziantep'e getirildi.