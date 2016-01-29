

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Piyade Yüzbaşı Yigitcan Çiğa memleketi Mersin'de toprağa verildi. Şehidin annesi Ayla Çiğa, "Bir daha oğlum olsa yine asker yaparım. Allah askerlere polislere acı vermesin. Kimseyi sevindirmiyorum. O benin ilk oğlumdu, ilk gözbebeğimdi. Türkiye askerine polisine sahip çıksın. Biz yataklarımızda rahat uyuyorsak bunların sayesinde" diye oğlunun naaşı arkasından seslendi. Törene annesiyle gelen şehit Yüzbaşı Çiğa'nın 2,5 yaşındaki küçük kızı cenaze boyunca ağladı.







Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Piyade Yüzbaşı Yigitcan Çiğa, memleketi Mersin'de defnedildi.Çiğa'nın Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınan Türk bayrağına sarılı cenazesi ilk olarak merkez Mezitli ilçesindeki babaevine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, Muğdat Camii'ne getirildi.