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Şehit Yüzbaşı Erdal'ın Cenazesinde Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli Yan Yana Saf Tuttu

ŞEHİT YÜZBAŞI ERDAL'IN CENAZESİNDE ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU VE BAHÇELİ YAN YANA SAF TUTTU

PKK'nın hain saldırısıyla şehit düşen Yüzbaşı Mustafa Erdal için düzenlenen törene liderler de katıldı. Cenaze namazında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli yan yana saf tuttu.

Tarih : 02 Ekim 2017, 17:10
Puan Ver : Şehit Yüzbaşı Erdal'ın Cenazesinde Erdoğan, Kılıçdaroğlu Ve Bahçeli Yan Yana Saf Tuttu(7/10)3

Şırnak ile Cizre İlçesi arasında yapımı devam eden karayolunun güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine dün teröristlerin saldırısında şehit olan Jandarma Yüzbaşı 33 yaşındaki Mustafa Erdal, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU VE BAHÇELİ YAN YANA SAF TUTTU

PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Cizre Komando Tugayı'nda görevli Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Erdal'ın cenazesi, öğle namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne getirildi. Şehidin cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, kuvvet komutanları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bazı bakanlar ve askeri personelle çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli yan yana saf tuttu.BABASI, ANNESİ VE EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Şehidin babası Satılmış, annesi Nursel ve eşi Emine Erdal, cenaze töreni sırasında gözyaşlarını tutamadı.ŞEHİT AİLESİNDEN ASKER SELAMI

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, top arabasına konularak, bir süre taşındı. Bu sırada, bir yakınının kucağında top arabasının arkasından yürüyen şehidin 2,5 yaşındaki oğlu Taha Mert Erdal'ın uzun süre babasının fotoğrafına bakması, törene katılanların yüreklerini dağladı. Cenaze aracının geçişi sırasında şehidin ailesi, asker selamı verdi. Şehit Yüzbaşı Erdal'ın cenazesi, Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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