O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ŞEHİT YAZANEL'İN SİVAS'TAKİ EVİNDE YAS VAR


ŞEHİT YAZANEL'İN SİVAS'TAKİ EVİNDE YAS VAR
Tarih : 16 Aralık 2015, 09:13
Puan Ver : Şehit Yazanel'in Sivas'taki Evinde Yas Var(6/10)4


Diyarbakır'da zırhlı polis aracının geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan polis memuru Nuri Yazanel'in (38) Sivas'taki evinde yas var.

 

Şehidin Diriliş Mahallesi Gurbet Caddesi'ndeki evine gelen yetkililer, eşi Güldane Yazanel'e şehadet haberini verdi.

 

Şehidin yakınları için tedbir amacıyla evin önünde 112 Acil Servis ekipleri hazır bekletildi.

 

Eve Türk bayrağı asılırken İl Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan da şehidin eşine başsağlığı diledi.

 

Polis memuru Yazanel'in, 14 yaşında Yusuf adında bir oğlu olduğu, 2012'den beri Sivas İl Emniyet Müdürlüğünde görev yaptığı, bir süre önce geçici görevle Diyarbakır'a gittiği öğrenildi.








Etiketler: Şehit  Yazanel  İn  Sivas  Taki  Evinde  Yas  Var    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER