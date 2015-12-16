

Diyarbakır'da zırhlı polis aracının geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan polis memuru Nuri Yazanel'in (38) Sivas'taki evinde yas var.







Şehidin Diriliş Mahallesi Gurbet Caddesi'ndeki evine gelen yetkililer, eşi Güldane Yazanel'e şehadet haberini verdi.







Şehidin yakınları için tedbir amacıyla evin önünde 112 Acil Servis ekipleri hazır bekletildi.







Eve Türk bayrağı asılırken İl Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan da şehidin eşine başsağlığı diledi.







Polis memuru Yazanel'in, 14 yaşında Yusuf adında bir oğlu olduğu, 2012'den beri Sivas İl Emniyet Müdürlüğünde görev yaptığı, bir süre önce geçici görevle Diyarbakır'a gittiği öğrenildi.