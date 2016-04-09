

Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlerin döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman İstanbul'da binlerce kişi tarafından uğurlandı. Şehit Binbaşı için Pendik Dumankaya Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Ankara'da da şehit 3 polisin cenaze töreni vardı. Cenazede şehit Emniyet Amiri Zafer Kurt'un ailesi İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e tepki gösterdi.







Erdoğan'a Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş eşlik ederken CHP'yi Grup Başkan Vekili Akif Hamzaçebi temsil etti.







Şehit binbaşının babası Niyazi Karaman oğlunun cenazesi tekerlekli sandalye ile katıldı.







Eşi Özlem oğlu Beyazıt ve kızı Selma Zühre Karaman da babalarını son yolculuğuna uğurladı.







Şehit binbaşı için ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı, namazı İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran kıldırdı.







Şehit binbaşının cenazesine toplumun farklı kesimlerinden binlerce kişi takıldı. Sarık ve cübbeleriyle bir grup topluca cenaze törenine katıldı, namazda yanyana saf tutup şehit binbaşı için dua etti.Terör örgütü aleyhinde slogan atan katılımcılar şehit binbaşıyı tekbirlerle son yolculuğuna uğurladı.







Şehit Binbaşı Ahmet Karaman vasiyeti üzerine annesi Rukiye Karaman'ın Tepeören mezarlığındaki mezarının yanına defnedildi.







3 cenaze töreni Ankara'da







Nusaybin'de şehit olan diğer polis memurları Zafer Kurt, Salih Taç ve Erkan Başpehlivan ise, Ankara'da düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.