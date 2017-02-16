

Diyanet İşleri Başkanı Görmez'in talebi üzerine, bu sene kayıt yaptıran şehitlerin anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gaziler ve eşleri hacca kurasız gidebilecek. Kutsal topraklara geçen sene 750 gazi ve şahit yakını giderken, bu yıl bu rakam kayıt yaptıran ve kaydını yenileyenlerle birlikte 4 bin 500'ü bulacak.



Diyanet İşleri Başkanlığı, 2008 ve sonraki yıllarda kayıt yaptıran gazi ve şehit yakınlarını kurasız hacca götürecek.











Kura, hacı adaylarının kayıt yaptırdıkları iller bazında "oda tercihli hac konaklama" ve otel konaklama" türlerinde sıralamaya konulmaları şeklinde çekilecek. Asıl ve yedek tasnifi yapılmayacak kurada, Diyanet ve acente ayrımına da gidilmeyecek.







Vatandaşlar sonuçları, kura çekimi tamamlandıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığının "http://hac.diyanet.gov.tr" adresinden sorgulayabilecek. Kurada ismi çıkanlar “kesin kayıt yaptırabilir” belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kesin kayıtlarını yaptırabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığınca, hac organizasyonu düzenlemek üzere yetki verilen acentelerin bilgisine de yine aynı internet adresinden ulaşılabilecek.







Hac kesin kayıtları 27 Şubat-10 Mart tarihleri arasında yapılacak. Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine kura sırası gözetilerek 16-24 Mart'ta dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.







kaynak:milliyet