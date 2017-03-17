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Şehit Ve Gazi Çocuklarına Binicilik Eğitimi Verilecek
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ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARINA BİNİCİLİK EĞİTİMİ VERİLECEK


ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARINA BİNİCİLİK EĞİTİMİ VERİLECEK
Tarih : 17 Mart 2017, 15:44
Puan Ver : Şehit Ve Gazi Çocuklarına Binicilik Eğitimi Verilecek(9/10)8


Şehit ve Gazi Çocuklarına Binicilik Eğitimi Projesi ile Ankara'da spor yapmak isteyen, binicilik ve tenis sporlarına ilgi duymasına rağmen olanağı olmayan şehit ve gazi çocuklarına binicilik ve tenis eğitimleri verilecek.



Ankara Kalkınma Ajansının organizesinde sivil toplum kuruluşlarının geliştirdikleri projelerin hayata geçirilebilmesi için projelere finansal ve teknik destek sağlayan özel sektör temsilcilerini ve toplumun her kesiminden gönüllüleri bir araya getiren Sosyal Sorumluluk Platformu'nda altıncı proje için sponsorluk anlaşması imzalandı. Ankara Kalkınma Ajansında gerçekleştirilen sponsorluk imza törenine Sosyal Sorumluluk Platformu Yürütme Komisyonu Başkanı Muhammed Seyid Pehlivan, proje sahibi Kaliteli ve Etkin Yaşam Derneği Başkanı Sultan Seyhan ile proje sponsorları Ankara Atlı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Sencer Güneşsoy ve Çalıkıran Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi İhsan Bülent Çalıkıran katıldı.



Kaliteli ve Etkin Yaşam Derneği tarafından sunulan Şehit ve Gazi Çocuklarına Binicilik Eğitimi Projesi ile Ankara'da spor yapmak isteyen, binicilik ve tenis sporlarına ilgi duymasına rağmen olanağı olmayan şehit ve gazi çocuklarına binicilik ve tenis eğitimleri verilecek. 6 ay sürecek olan projede 10 çocuğa at biniciliği, 10 çocuğa da tenis eğitimi verilecek. Tüm ekipmanlar ise çocuklara ücretsiz temin edilecek. Pilot olarak uygulanacak projenin sonuçları başarılı olması halinde kapsamının genişletilmesi hedefleniyor.



 



kaynak:haberler








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