Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi

Şehit ve Gazi Ailelerinin Kamu Konutlarından Yararlanma Hakkı 1 Yıldan 10 Yıla Çıktı

ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNİN KAMU KONUTLARINDAN YARARLANMA HAKKI 1 YILDAN 10 YILA ÇIKTI

OHAL kapsamında çıkartılan 694 sayılı KHK ile terörle mücadele sırasında şehit ve gazi olanların ailelerinin, kamu konutlarından yararlanma hakkı bir yıldan 10 yıla çıktı.

Tarih : 25 Ağustos 2017, 15:20
Puan Ver : Şehit Ve Gazi Ailelerinin Kamu Konutlarından Yararlanma Hakkı 1 Yıldan 10 Yıla Çıktı(5/10)1

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile terörle mücadelede görev alan ve kamu konutlarından yararlanırken, malül olanlar ile şehit olanların aylığa müstahak dul ve yetimlerinin kamu konutlarından yararlanmaya devam edebileceği süre bir yıldan, herhangi bir kira bedeli alınmaksızın 10 yıla çıkarıldı.

10 YIL BOYUNCA KİRA BEDELİ ALINMAYACAK

Terörle Mücadele Kanunu'nun 21'nci maddesinde yapılan değişiklikle kamu konutlarından yararlanırken malul olanlar ile ölenlerin aylığa müstahak dul ve yetimlerinin 10 yıl süreyle herhangi bir kira bedeli alınmaksızın kamu konutlarından yararlanmaya devam edebileceği düzenlendi.

HERHANGİ BİR KİRA BEDELİ ALINMAYACAK

Bu kapsamda söz konusu maddede şu şekilde yer aldı:

"Yurtiçinde veya yurtdışında kamu konutlarından yararlanmakta iken malul olanların kendileri, ölenlerin aylığa müstahak dul ve yetimleri, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununda gösterilen özel tahsisli konutlarda oturanlar hariç olmak üzere, herhangi bir kira bedeli alınmaksızın on yıl süreyle kamu konutlarından yararlanmaya devam edebilirler. Kamu konutundan çıkacaklar ile kamu konutundan yararlanmayanlar ve özel tahsisli konutlarda oturanların istekleri halinde ikametgah olarak kullanacakları yurt içindeki taşınmazın kira bedeli on yıl süre ile devletçe karşılanır; ancak kamu konutlarından kira ödemeksizin yararlanılan süre, kira yardımından yararlanılan süreden düşülür."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Şehit  Ve  Gazi  Ailelerinin  Kamu  Konutlarından  Yararlanma  Hakkı  1  Yıldan  10  
Yıla  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER