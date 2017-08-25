ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNİN KAMU KONUTLARINDAN YARARLANMA HAKKI 1 YILDAN 10 YILA ÇIKTI
OHAL kapsamında çıkartılan 694 sayılı KHK ile terörle mücadele sırasında şehit ve gazi olanların ailelerinin, kamu konutlarından yararlanma hakkı bir yıldan 10 yıla çıktı.
Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile terörle mücadelede görev alan ve kamu konutlarından yararlanırken, malül olanlar ile şehit olanların aylığa müstahak dul ve yetimlerinin kamu konutlarından yararlanmaya devam edebileceği süre bir yıldan, herhangi bir kira bedeli alınmaksızın 10 yıla çıkarıldı.
10 YIL BOYUNCA KİRA BEDELİ ALINMAYACAK
Terörle Mücadele Kanunu'nun 21'nci maddesinde yapılan değişiklikle kamu konutlarından yararlanırken malul olanlar ile ölenlerin aylığa müstahak dul ve yetimlerinin 10 yıl süreyle herhangi bir kira bedeli alınmaksızın kamu konutlarından yararlanmaya devam edebileceği düzenlendi.
HERHANGİ BİR KİRA BEDELİ ALINMAYACAK
Bu kapsamda söz konusu maddede şu şekilde yer aldı:
"Yurtiçinde veya yurtdışında kamu konutlarından yararlanmakta iken malul olanların kendileri, ölenlerin aylığa müstahak dul ve yetimleri, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununda gösterilen özel tahsisli konutlarda oturanlar hariç olmak üzere, herhangi bir kira bedeli alınmaksızın on yıl süreyle kamu konutlarından yararlanmaya devam edebilirler. Kamu konutundan çıkacaklar ile kamu konutundan yararlanmayanlar ve özel tahsisli konutlarda oturanların istekleri halinde ikametgah olarak kullanacakları yurt içindeki taşınmazın kira bedeli on yıl süre ile devletçe karşılanır; ancak kamu konutlarından kira ödemeksizin yararlanılan süre, kira yardımından yararlanılan süreden düşülür."
Kaynak: haberinburada
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