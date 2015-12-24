

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serdar Denizer için Diyarbakır'da tören düzenlendi.







Diyarbakır Asker Hastanesi bahçesindeki törende hastane morgundan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, katafalka konuldu, öz geçmişi okundu ve dua edildi.







Vali Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvvet Komutan Yardımcısı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Musa Çitil, 16. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Savaş Beyribey, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve bazı kurum müdürlerinin de katıldığı törenin ardından şehit Denizer'in cenazesi, memleketi Manisa'ya uğurlandı.