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ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞUN CENAZESİNE ONLAR DA KOŞTU


ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞUN CENAZESİNE ONLAR DA KOŞTU
Tarih : 24 Aralık 2015, 12:05
Puan Ver : Şehit Uzman Çavuşun Cenazesine Onlar Da Koştu(7/10)6


Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki terör saldırısında  şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serdar Denizer için Diyarbakır'da tören  düzenlendi.



Diyarbakır Asker Hastanesi bahçesindeki törende hastane morgundan  alınan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, katafalka konuldu, öz geçmişi okundu  ve dua edildi.



 Vali Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvvet Komutan Yardımcısı Korgeneral  Ziya Cemal Kadıoğlu, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Musa Çitil, 16. Mekanize  Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Savaş Beyribey, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan  Solmaz ve bazı kurum müdürlerinin de katıldığı törenin ardından şehit Denizer'in  cenazesi, memleketi Manisa'ya uğurlandı.








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