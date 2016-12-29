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şehit uzman çavuş için tören yapıldı

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İÇİN TÖREN YAPILDI

Tunceli'de, DHKP/C terör örgütüne yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hasan Karadavut (24) için Elazığ Havalimanı'nda tören yapıldı.

Tarih : 29 Aralık 2016, 11:32
Puan Ver : Şehit Uzman Çavuş İçin Tören Yapıldı(5/10)4


Tunceli'de, DHKP/C terör örgütüne yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hasan Karadavut (24) için Elazığ Havalimanı'nda tören yapıldı.



Şehit Karadavut'un, Türk bayrağına sarılı naaşı meslektaşlarının omuzlarında katafalka konuldu, öz geçmişi okundu, saygı duruşunda bulunuldu.



Tunceli Valisi Osman Kaymak, törende yaptığı konuşmada, Karadavut'un aziz vatanı uğruna şehit düştüğünü belirterek, terörle mücadele kapsamında Tunceli'de güvenlik güçlerinin yaz kış demeden eksi 25 derecede operasyonlarına devam ettiğini bildirdi.



Bu kararlı mücadelenin topraklarından hainlerden tamamen temizleninceye kadar devam edeceğini vurgulayan Kaymak, vatan hainlerinin Tunceli'de artık kendilerine yaşam alanı bulamayacağını ifade etti.



Kaymak, teröristlerin güvenlik güçlerine teslim olmaktan başka çarelerinin bulunmadığına dikkati çekerek, "Şunu belirtmek isterim ki; milletimizin birlik ve beraberliğine ülkemizin bölünmez bütünlüğüne göz diken ve hain emeller peşinde koşturan vatan hainleri bilsinler ki bizler var olduğumuz müddetçe sinsi plan ve emellerine asla ulaşamayacaklardır." dedi.



Elazığ Müftüsü Peyami Güngör'ün dua etmesi ile şehidin cenazesi buradaki törenin ardından, memleketi Tokat'a götürülmek üzere uçağa alındı.



Törene, şehidin kardeşleri Ruhi ve Yavuz Karadavut ile yakınlarının yanı sıra, Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar, AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk, İl Jandarma Komutanı Albay Eray Özyürek ve Elazığ Emniyet Müdürü Doğan Cangül katıldı.



Tunceli'nin Hozat ilçesinde, teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Karadavut kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesinde şehit düşmüştü.



 



kaynak:sabah








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