

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, uzun namlulu silahla düzenlenen saldırı sonucu şehit olan Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş Yaşar Yeniören için, Diyarbakır Asker Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi. Törenin ardından şehidin cenazesi, toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi.







Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, hendek kazıp barikatlar kuran PKK'lılara yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışma sonucu yaralanan Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş Yaşar Yeniören, kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.







Şehit Uzman Çavuş Yaşar Yeniören için bugün Diyarbakır Asker Hastanesi'nde tören düzenlendi. Törene; Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral İbrahim Yılmaz, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Musa Çitil, 8. Ana Jet Üssü Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Deniz Kartepe, 16. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Savaş Beyribey, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, vali yardımcıları, kaymakamlar, şehidin ailesi ile askeri ve mülki erkan katıldı.







Tören, şehidin naaşının katafalka koyulmasıyla başladı. Saygı duruşunun ardından şehidin özgeçmişi okundu. 7. Kolordu ve Garnizon Komutanlığı'ndan Yüzbaşı Mehmet Halef Çelikkollu'nun yaptığı konuşmanın ardından dua edildi. Yeniören'in cenazesi daha sonra defnedilmek üzere uçakla İstanbul'a gönderildi.