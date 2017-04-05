ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ BİNGÖL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Ufuk Bingöl, memleketi Giresun'da toprağa verildi.
25 yaşındaki Bingöl'ün naaşı, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morgundan cenaze nakil aracıyla konvoy eşliğinde tören alanına getirildi.
Giresun Merkez Hacı Miktat Camisi'nde düzenlenen törende, ayakta durmakta zorluk yaşayan baba Arif Bingöl'ü askerler teskin etti.
kaynak:sabah
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