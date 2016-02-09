

Şırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca yola döşenen patlayıcının zırhlı ekip aracının geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit olan polis memuru Tayfun Yüce, memleketi Adana'nın merkez Ceyhan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.







İdil ilçesinde,1 Şubat'ta düzenlenen terör saldırısında yaralandıktan sonra tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde dün gece şehit olan 24 yaşındaki Yüce'nin naaşı, buradaki törenin ardından askeri uçakla Adana Havaalanı'na getirildi.







Şehit Yüce'nin naaşını havaalanında ailesi, yakınları, Vali Mustafa Büyük, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Bulut, kamu kurum müdürleri karşıladı.







Buradan, helallik alınması için Ceyhan ilçesi Emek Mahallesi'ndeki babaevine götürülen şehidin cenazesi, daha sonra Merkez Abdulkadir Ağa Camisi'ne getirildi.







Şehit Yüce'nin cenazesi Adana Müftüsü Arif Gökce'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Dutlupınar Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.







Törene, şehidin babası Tahir, annesi Elif Yüce ve nişanlısı Nursin Güven ile Vali Mustafa Büyük, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, bazı milletvekilleri, Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Bulut, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.







Yaklaşık bir yıldır Şırnak'ta görev yapan şehidin nişanlısı Nurgin Güven ile nisanda düğün yaparak evlenmeyi planladığı öğrenildi.







Şırnak'ın İdil ilçesinde 1 Şubat'ta, PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının zırhlı ekip aracının geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu yaralanan iki polis memuru, İdil Devlet Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından helikopterle Şırnak Asker Hastanesine, daha sonra da GATA'ya sevk edilmiş, polis memuru Tayfun Yüce burada şehit düşmüştü.