ŞEHİT POLİSLER SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI
Diyarbakır Barosu'nun, merkez Sur ilçesinde basın açıklaması yaptığı sırada çıkan silahlı çatışmada şehit edilen polis memurlarından Cengiz Erdur Elazığ'da, Ahmet Çiftaslan Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.
AĞABEYİNİN EVİNDE HELALLİK ALINDI
Şehit Erdur'un naaşı, havaalanından ağabeyinin evine getirilip helallik alındı. Daha sonra Mevlana Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.
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