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şehit polisin tabutuna sarılıp ağlayan genç kız konuştu!

ŞEHİT POLİSİN TABUTUNA SARILIP AĞLAYAN GENÇ KIZ KONUŞTU!

Kevser Yılmaz, zincirleme kazada hayatını kaybeden polisle aralarında ağabey-kardeş diyalogu olduğunu, bu nedenle onu son yolculuğuna uğurlamak için törene katıldığını söyledi

Tarih : 25 Ocak 2017, 14:04
Puan Ver : Şehit Polisin Tabutuna Sarılıp Ağlayan Genç Kız Konuştu!(9/10)9


Şanlıurfa'da geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Recep Yanmaz'ın cenaze töreninde tabuta sarılarak gözyaşı döken Kevser Yılmaz, şehit ile akraba olmadığını ancak ağabey-kardeş gibi olduklarını belirterek, "Anamız babamız bir değil ama kendisi benim ağabeyim gibiydi" dedi.



Bir yerel televizyonda program yaptığını belirten Kahramanmaraşlı Kevser Yılmaz, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nde şehit polis Recep Yanmaz için düzenlenen törene katılarak gözyaşı döktü. Polisler tarafından 'Gitme ağabeyim' diye kapanarak gözyaşı döktüğü tabuttan güçlükle uzaklaştırılan Yılmaz'ın, şehidin akrabası olmadığı ortaya çıktı.



Kevser Yılmaz, zincirleme kazada hayatını kaybeden polisle aralarında ağabey-kardeş diyalogu olduğunu, bu nedenle onu son yolculuğuna uğurlamak için törene katıldığını belirterek şunları söyledi:



"Polis memuru Recep Yanmaz ağabeyimiz, 'Ağabeyimiz' diyorum tekrar, üstüne basa basa söylüyorum. Şehit polis memuru Recep ağabey ile Ankara'da karşılaştık, tanıştık. Orada bir sohbetimiz, muhabbetimiz olmuştu. Tanıştığımız ilk gün itibariyle ağabey-kardeş diyalogu geçti aramızda. O büyüklüğünü, yakınlığını gösterdi. Kendi kardeşiymişim, kendi kızıymışım gibi ilgilendi. En ufak bir şey olsa 'Kardeşim iyi misin?' derdi ve sürekli görüşürdük, 2015'te Şanlıurfa Karaköprü Polis Merkezi'nde göreve başladı. Akraba değiliz, ama ağabeyim gibiydi."



 



kaynak:habertürk








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