Kırıkkale Anadolu Lisesinin ismi 2016 yılı Aralık ayında "Şehit Nebi Gündoğan Anadolu Lisesi" olarak değiştirilmişti.

ŞEHİT ADININ KALDIRILMASI İÇİN DAVA AÇTI

Bu isim değişikliği konusunda 'Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine göre isim değiştirilmesi için gerekli şartların oluşmadığını ve Danıştay'ın daha önce aldığı benzer bir kararda diğer şehit yakınlarında dışlanmışlık hissi oluşturabileceği' yönündeki kararı gerekçe göstererek Avukat Uğur Yaşar Uygun, isim değişikliğinin geri alınmasına yönelik bir dava açtı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜDAHİL OLDU

Söz konusu dava hakkında Kırıkkale İdare Mahkemesi, gerekçeleri yerinde bularak isim değişikliğinin iptali kararı verdi ve Şehit Polis Nebi Gündoğan'ın ismi okuldan geri alındı. Bu karar karşısında ise Milli Eğitim Bakanlığı avukatları İstinaf Mahkemesine başvurdu. Bu durum nüfusuna göre en çok şehide sahip il olan Kırıkkale'de tepkiyle karşılandı. Pek çok sivil toplum kuruluşu, siyasi partiler, şehrin ileri gelenleri ve halk karara tepki gösterdi.

"DAVADAN SON ANDA HABERİMİZ OLDU"

Kırıkkale İdare Mahkemesi tarafından alınan bu karara yönelik açıklamalarda bulunan Kırıkkale Barosu Başkanı Erol Çakır, "Bu kararın evveliyatına bakarsanız, evveliyatı bundan yaklaşık bir buçuk yıl önce açılmış bir davadan kaynaklı bir durum. Tabii, ilk başta bir şehidimizin isminin bir okula verilmesi ve akabinde İdare Mahkemesi kararıyla bu kararın iptal edilmesi, akıllara birçok soruyu da beraberinde getiriyor. Bu davayı açan bir meslektaşımız ama meslektaşımızı, biz meslektaş olarak burada eleştirme veya onu bir haksızlığa yöneltmeye çalışmıyoruz. Kişisel anlamda herhangi bir vatandaş da olsa aynı tepkiyi, aynı şekilde yine gösterirdik. 15 Temmuz'da malum olduğu gibi zaten gerçekleşen elim olaylar zinciri var, bundan sonra böyle bir olayın vuku bulması, şehitlerimize ve kutsallarımıza verilen değerin bertaraf edilmesi veya onlara verilen değerin azaltılması şeklindedir. Tabii burada sadece ismin değiştirilmesinin iptali değil, bu kararı alan mercilerinde bu kararda yeterince olgunlukla ve hukuki hiyerarşiye uygun olarak hareket etmediklerinin de bir göstergesidir bu. Çünkü hukuka uygun bir karar alınıp da okulun isminin bu şekilde değiştirilmesi, şehidimizin isminin o okula verilmiş olması gerekmekte iken biz davanın varlığını en son anda kararda öğrenebiliyoruz. Yoksa daha önce böyle bir vakanın varlığı duyurulmuş olsa idi, buna ilişkin de bazı önlemler ve hassasiyetler tekrar gözden geçirilip ilgili arkadaşlarımız ya da davacılar da ikna edilmek koşuluyla bu bertaraf edilebilirdi" dedi.

"ŞEHİDİN AİLESİNE BU DURUM NASIL ANLATILACAK?"

Okula ismi verilen Şehit Polis Nebi Gündoğan'ın ailesine bu durumun nasıl izah edileceğinin de sorun teşkil ettiğini belirten Baro Başkanı Çakır, karara dair ilerleyen süreçte neler olabileceğine dair şunları söyledi: "Bundan sonraki süreç, gördüğüm kadarıyla Milli Eğitim Bakanlığının avukatları istinaf yoluna başvurmuşlar. Bu süreç sonunda yine aynı karar tekrar hukuka uygun olarak görülürse karar onanır. Eğer hukuki normlara uygun görülmezse karar iptal olur, iptaliyle birlikte o işlemde ortadan kaldırılır ve şehidimizin ismi de tekrar aynı okula iade edilir. Daha tam anlamıyla kesinleşmiş bir durum söz konusu değil."

AVUKAT KENDİNİ SAVUNDU: YANLIŞ ANLAŞILDIM

Tepkiler üzerine açıklamalarda bulunan Avukat Uğur Yaşar Uygun, bu davadaki niyetinin yanlış anlaşıldığını ve kendisinin bu ismi yeni açılacak bir okula verilmesi isteğiyle bu davayı açtığını söyledi.

Kaynak: haberinburada