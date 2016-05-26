

Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'in, Beşiktaş'ta, önündeki otomobili sollarken çarptığı polis aracında ağır yaralanan Emre Tetik şikâyetinden vazgeçti ama aynı kazada şehit olan polis İsmet Fatih Alagöz'ün eşi davadan vazgeçmiyor. Şehit polis Fatih Alagöz'ün eşinin avukatı, 'Olaydan sonra 'şikayetinizden vazgeçin-vazgeçmeyin mağduriyetinizi giderelim' dediler. Ancak aile kabul etmedi' ifadelerini kullandı.







Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, Beşiktaş'ta lüks marka aracıyla, karşı yönden gelen polis aracıyla çarpışmış, araçtan fırlayan polis memuru İsmet Fatih Alagöz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayda polis memuru Emre Tetik ise ağır yaralanmış, vücudunda kırıklar meydana gelmişti. Kaza esnasında alkollü olduğu öğrenilen Çetin, olayın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.







"Tek isteğim ailenin beni affetmesi"







İddianamede Rüzgar Çetin'in 0.90 promil alkollü olduğu ifade edilirken, “Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçlarından 3 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İstanbul Ağır CezaMahkemesi'nde hâkim karşısına çıkan Rüzgar Çetin, “Çok üzgünüm. Geçmişi değiştirmem mümkün değil. Tek isteğim ailesinin beni affetmesi" demişti. Çetin'in tahliye talebi de reddedilmişti.







"Mağduriyetinizi giderelim" dediler







Hürriyet gazetesinin haberine göre, ağır yaralanan Emre Tetik şikâyetinden vazgeçtiği ortaya çıkmıştı ama aynı kazada şehit olan polis İsmet Fatih Alagöz'ün eşi davadan vazgeçmiyor.







Özlem Alagöz'ün avukatı, “Olaydan sonra 'Şikâyetinizden vazgeçin-vazgeçmeyin mağduriyetinizi giderelim' dediler. Ancak aile kabul etmedi" dedi.