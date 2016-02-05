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ŞEHİT POLİS UĞUR KUTKU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI


ŞEHİT POLİS UĞUR KUTKU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Tarih : 05 Şubat 2016, 16:45
Puan Ver : Şehit Polis Uğur Kutku Son Yolculuğuna Uğurlandı(10/10)12


Şehit Kutku'nun naaşı, Şırnak'taki törenin ardından askeri uçakla Gaziantep'e getirildi. Kutku için Bahattin Nakıboğlu Camisi'nde tören düzenlendi.  Şehit cenazesinin camiye getirilişi sırasında ailesi ve yakınları, gözyaşı döktü.  Ayakta durmakta güçlük çeken baba Şıho Mehmet Kutku'ya yakınları yardım etti. Anne Binnaz Kutku, "Kınalı kuzum, ela gözlüm. Beni bırakıp nereye gidiyorsun" diyerek ağladı. Kutku'nun naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.








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