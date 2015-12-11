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ŞEHİT POLİS SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI


ŞEHİT POLİS SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Tarih : 11 Aralık 2015, 09:18
Puan Ver : Şehit Polis Son Yolculuğuna Uğurlandı(6/10)4


Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki terör saldırısında şehit olan polis memuru Haydar Çetin için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kurşunlu Camii civarında dün bomba imha ekiplerinin çalışması sırasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından uzun namlulu silahlar ve roketatarlarla yapılan saldırıda şehit olan bomba imha uzmanı Çetin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, polislerin omuzlarında Kocatepe Camisi avlusuna getirildi.



Şehit polis için ikindi namazının ardından düzenlenen cenaze törenine annesi Şükran, babası Dilaver, eşi Aysun, 6 yaşındaki oğlu Eymen Çetin ve yakınlarının yanı sıra Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Efkan Ala, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kuvvet komutanları, Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar, Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı. Şehidin 3 aylık oğlu Emir ise cenazeye getirilmedi.








Etiketler: Şehit  Polis  Son  Yolculuğuna  Uğurlandı    haber

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