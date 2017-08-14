Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu

ŞEHİT POLİS SİNAN ACAR'IN SOSYAL MEDYADA YAPTIĞI SON PAYLAŞIM YÜREKLERİ DAĞLADI


Şehit Polis Sinan Acar'ın Sosyal Medyada Yaptığı Son Paylaşım Yürekleri Dağladı
Tarih : 14 Ağustos 2017, 10:10
Puan Ver : Şehit Polis Sinan Acar'ın Sosyal Medyada Yaptığı Son Paylaşım Yürekleri Dağladı(9/10)5

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince canlı bomba şüphesiyle gözaltına alınan bir DAEŞ teröristinin emniyetin avlusunda bıçaklayarak şehit ettiği polis memuru Sinan Acar'ın sosyal medyada yaptığı son paylaşım yürek yaktı.

ŞEHİT OLMADAN 6 SAAT ÖNCEKİ PAYLAŞIMI YÜREKLERİ DAĞLADI

Acar, şehit olmadan 6 saat önce yaptığı paylaşımda Trabzon Maçka'da şehit düşen Eren Bülbül'ün fotoğrafını paylaşarak "Ömer Halisdemir, Fethi Sekin, Eren Bülbül iyi ki varsınız ve vatanımız sizlere minnettardır." yorumunu yapmıştı.

İşte şehit Sinan Acar'ın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Şehit  Polis  Sinan  Acar  In  Sosyal  Medyada  Yaptığı  Son  Paylaşım  Yürekleri  
Dağladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER