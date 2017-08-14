ŞEHİT POLİS SİNAN ACAR'IN SOSYAL MEDYADA YAPTIĞI SON PAYLAŞIM YÜREKLERİ DAĞLADI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince canlı bomba şüphesiyle gözaltına alınan bir DAEŞ teröristinin emniyetin avlusunda bıçaklayarak şehit ettiği polis memuru Sinan Acar'ın sosyal medyada yaptığı son paylaşım yürek yaktı.
ŞEHİT OLMADAN 6 SAAT ÖNCEKİ PAYLAŞIMI YÜREKLERİ DAĞLADI
Acar, şehit olmadan 6 saat önce yaptığı paylaşımda Trabzon Maçka'da şehit düşen Eren Bülbül'ün fotoğrafını paylaşarak "Ömer Halisdemir, Fethi Sekin, Eren Bülbül iyi ki varsınız ve vatanımız sizlere minnettardır." yorumunu yapmıştı.
İşte şehit Sinan Acar'ın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım:
Kaynak: haberinburada
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