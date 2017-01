İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in 2014'te freni patlayan bir tırın önüne geçerek yolu boşalttığı, aracın güvenli şekilde kontrol altına alınmasını sağladığı ve ölümlerin önüne geçtiği ortaya çıktı. Sekin'in mesai arkadaşı emekli polis Şahin Çevik, "Patlamanın yaşandığı polis kulübesinde Sekin ile olay günü çay içtik. Son kez bana çay ısmarladı. Gündelik konuları konuştuk. İşim vardı yanından ayrıldım, 10 dakika sonra bu olay gerçekleşti. Manisa'dan gelen bir tırın freni patlamıştı. Yokuş aşağı olduğu için duramayan tırın önüne geçerek ona yol açmıştı. O zamanda çok insanın canını kurtardı" dedi.







İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in, 2014'de Manisa'dan İzmir'e seyir halindeki freni patlayan tırın önüne geçerek yolu boşalttığı, aracı güvenli şekilde kontrol altına alarak birçok ölümün önüne geçtiği ortaya çıktı.







Şehit polis memuru Fethi Sekin ile 5 yıl birlikte çalışan ve olay günü arkadaşıyla birlikte olan emekli polis memuru Şahin Çevik, AA muhabirine kahraman polisle ilgili anılarını anlattı.







Çevik, 2010-2015 arasında Sekin ile İzmir Adliyesinde görev yaptıklarını, emekli olduktan sonra mahkemelerde bilirkişilik görevinde bulunduğu için günde en az 5 saatinin Fethi Sekin ile geçtiğini belirtti.







O GÜN FETHİ SEKİN İLE ÇAY İÇİN







Terör saldırısının yaşandığı 5 Ocak Perşembe günü de Sekin ile birlikte olduklarını ifade eden Çevik, "Patlamanın yaşandığı polis kulübesinde Sekin ile olay günü çay içtik. Son kez bana çay ısmarladı. Gündelik konuları konuştuk. İşim vardı yanından ayrıldım, 10 dakika sonra bu olay gerçekleşti." dedi.







Emekli olduktan sonra Sekin'i her fırsatta terör olaylarına karşı uyardığını ifade eden Çevik, herkes tarafından sevilen ve yardımsever olan mesai arkadaşının birçok kişiye iyiliğinin dokunduğunu, adliyeye bavulları ile giremeyen vatandaşların mağdur olmaması için eşyalarını görev yaptığı yere bırakmalarına izin verdiğini söyledi.







Görevindeki başarılar nedeniyle emniyet teşkilatında herkesin Fethi Sekin'e gıpta ile baktığını dile getiren Çevik, "Fethi de terörden bayağı rahatsızdı. Biran önce ülkeye barışın gelmesini istiyordu. Fethi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürt vatandaşıydı, Türk kadar Türk'tü." diye konuştu.







ŞEHİT OLMAK İSTİYORDU







Fethi Sekin'in kahramanlığı sayesinde İzmir'de büyük bir felaketin önlendiğinin altını çizen Çevik, şöyle devam etti:







"Hiçbir polis açık açık merminin üzerine gitmez ama onun gözü karaydı. Başkasına zarar geleceğini düşündüğü için kendi ailesini ve çocuklarını hiç düşünmeden gitti. Hiç kimse pisi pisine ölmek istemez. Böyle şerefli bir şekilde ölmek ister. Zaman zaman konuşurduk. 'Çocuklar ağlıyor ama hepsi cennete gitti. Allah herkese nasip etsin derdi'. Dileği gerçekleşti. Evlatları babalarıyla gurur duysunlar. Eşi, öyle bir insanın eşi olduğu için gurur duyacak başları her zaman dik olacaktır. Kendi çocuklarını yetim bıraktı ama yüzlerce insanın evladının yetim kalmasına engel oldu. Fethi kahramandır."







FRENİ PATLAYAN TIRI DURDURMUŞ







Çevik, kahraman polis memuru Sekin'in yaptığı başka bir kahramanlığı da şöyle anlattı:







"Manisa'dan gelen bir tırın 2014'de freni patlamıştı. Şoför, 155'i aramış, 'tırı durduramıyorum, yolu boşaltmaya çalışın' demiş. Fethi olay yerine yakındı. Hemen gitti. Sanırım Osman Kibar Meydanı'ndan itibaren motoruyla tırın önüne geçti. Yokuş aşağı olduğu için duramayan tırın önüne geçerek ona yol açmıştı. O zamanda çok insanın canını kurtardı. Tır düz yola kadar gelip kendiliğinden durmasını sağladı. O zaman Cenabı Hakk canını almadı, böyle bir şerefli bir olayda canını aldı."







İzmir Adliyesi C kapısı girişindeki polis kulübesinin önünden artık geçemediğini, gözünün hep Sekin'i aradığını vurgulayan Çevik, "İyiki onunla çalışmışım, görev yapmışım, onun yanında emekli olmuşum." dedi.







kaynak:sabah